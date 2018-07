Финальный матч ЧМ-2018 доверили Питане

Аргентинский арбитр Нестор Питана проведет финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией. Об этом сообщает FIFA.

Ранее Питана судил матч-открытие турнира РоSSия - Саудовская Аравия (5:0), а также поединки Мексика - Швеция (0:3), Хорватия - Дания (1:1) и Уругвай - Франция (0:2).

Что касается матча за бронзовые медали, то его доверили иранцу Алирезе Фагани.

Argentina's N?stor Pitana will officiate the #WorldCup final between #FRA and #CRO on Sunday. Fans were quick to point out that Argentina lost to both France and Croatia in earlier rounds of the tournament. https://t.co/bsq6JGwM4n

