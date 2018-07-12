Громкий судейский скандал в Африке. Футбол

Конфедерация африканского футбола (КАФ) объявила решения своего дисциплинарного комитета, наказавшего свыше двух десятков судей.
 
Самое строгое наказание КАФ вынесла ассистенту из Кении - Аден Марва Рейндж, который должен был работать на ЧМ-2018, пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.
Фото Громкий судейский скандал в Африке
Аден Марва РЕЙНДЖ. Фото: cafonline.com
 
Общий список наказаний выглядит так:
 
1. Аден Марва Рейндж, ассистент, Кения - пожизненное отстранение.
 
2. Букари Уэдраого, арбитр, Буркина-Фасо - отстранение на пять лет.
 
3. Денис Дембеле, арбитр, Кот-д’Ивуар - отстранение на шесть лет.
 
4. Мариус Тан, ассистент, Кот-д’Ивуар - отстранение на два года.
 
5. Би Валер Гоуо - ассистент, Кот-д’Ивуар - отстранение на два года.
 
6. Кулибай Абу, арбитр, Кот-д’Ивуар - отстранение на два года.
 
7. Джэллоу Эбрима, ассистент, Гамбия - отстранение на 10 лет.
 
8. Мориба Диаките, ассистент, Мали - отстранение на пять лет.
 
9. Демба Бубу, ассистент, Мавритания - отстранение на пять лет.
 
10. Маман Раджа Абба Малан Уссейни, ассистент, Нигер - отстранение на пять лет.
 
11. Яниссу Бебу, арбитр, Того - отстранение на 10 лет.
 
Еще 11 судей временно отстранены до 5 августа этого года, когда состоится еще одно заседание дисциплинарного комитета. 10 из них представляют Гану: арбитры Лэтбридж Реджиналд, Белло Абуду, Флейшер Сесил, Анафо Нэтан, Уэдраого Доуд, ассистенты Нэнтьерр Эрик, Салифу Малик, Аконгьям Тереса, Бадиу Брахим, Дэвид Ларья. Еще один наказанный - судья Йеке Джерри (Либерия).
 
Журналист Анас Аремея Анас со своей группой Tiger Eye в течение двух лет собирал видеосвидетельства коррупции футбольных арбитров в Африке, часть которых в итоге обвинили в организации договорных матчей. Они представляют 10 различных стран континента - Кению, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гамбию, Мали, Мавританию, Нигер, Того, Гану и Либерию.
 
Аден Марва Рейндж, например, заснят на видео принимающим взятку в 600 долларов США в гостиничном номере перед одним из матчей. Для информации: за работу на мировом первенстве он должен был получить 25 тысяч долларов плюс приличные гонорары за каждую проведенную игру.
 
Как сообщают ганские СМИ, Анас отправил соответствующие материалы в ФИФА, КАФ и другие футбольные органы, чтобы судей и иных лиц, причастных к преступлениям, могли подвергнуть наказанию. Кроме рефери, к примеру, вне футбола оказался глава футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтаки - он лишился постов в ассоциации, ФИФА и КАФ.
 
Александр БОБРОВ, Спорт-Экспресс


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