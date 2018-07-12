Громкий судейский скандал в Африке. Футбол

Конфедерация африканского футбола (КАФ) объявила решения своего дисциплинарного комитета, наказавшего свыше двух десятков судей.

Самое строгое наказание КАФ вынесла ассистенту из Кении - Аден Марва Рейндж, который должен был работать на ЧМ-2018, пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом

Аден Марва РЕЙНДЖ. Фото: cafonline.com

Общий список наказаний выглядит так:

1. Аден Марва Рейндж, ассистент, Кения - пожизненное отстранение.

2. Букари Уэдраого, арбитр, Буркина-Фасо - отстранение на пять лет.

3. Денис Дембеле, арбитр, Кот-д’Ивуар - отстранение на шесть лет.

4. Мариус Тан, ассистент, Кот-д’Ивуар - отстранение на два года.

5. Би Валер Гоуо - ассистент, Кот-д’Ивуар - отстранение на два года.

6. Кулибай Абу, арбитр, Кот-д’Ивуар - отстранение на два года.

7. Джэллоу Эбрима, ассистент, Гамбия - отстранение на 10 лет.

8. Мориба Диаките, ассистент, Мали - отстранение на пять лет.

9. Демба Бубу, ассистент, Мавритания - отстранение на пять лет.

10. Маман Раджа Абба Малан Уссейни, ассистент, Нигер - отстранение на пять лет.

11. Яниссу Бебу, арбитр, Того - отстранение на 10 лет.

Еще 11 судей временно отстранены до 5 августа этого года, когда состоится еще одно заседание дисциплинарного комитета. 10 из них представляют Гану: арбитры Лэтбридж Реджиналд, Белло Абуду, Флейшер Сесил, Анафо Нэтан, Уэдраого Доуд, ассистенты Нэнтьерр Эрик, Салифу Малик, Аконгьям Тереса, Бадиу Брахим, Дэвид Ларья. Еще один наказанный - судья Йеке Джерри (Либерия).

Журналист Анас Аремея Анас со своей группой Tiger Eye в течение двух лет собирал видеосвидетельства коррупции футбольных арбитров в Африке, часть которых в итоге обвинили в организации договорных матчей. Они представляют 10 различных стран континента - Кению, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гамбию, Мали, Мавританию, Нигер, Того, Гану и Либерию.

США в гостиничном номере перед одним из матчей. Для информации: за работу на мировом первенстве он должен был получить 25 тысяч Аден Марва Рейндж, например, заснят на видео принимающим взятку в 600 долларов в гостиничном номере перед одним из матчей. Для информации: за работу на мировом первенстве он должен был получить 25 тысяч долларов плюс приличные гонорары за каждую проведенную игру

СМИ , Анас отправил соответствующие материалы в Как сообщают ганские, Анас отправил соответствующие материалы в ФИФА , КАФ и другие футбольные органы, чтобы судей и иных лиц, причастных к преступлениям, могли подвергнуть наказанию. Кроме рефери, к примеру, вне футбола оказался глава футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтаки - он лишился постов в ассоциации, ФИФА и КАФ.