В Шотландии раскупили все футболки сборной Хорватии

Шотландские болельщики с интересом следили за Чемпионатом Мира. Мотивация британцев была понятна: поддержать соперников сборной Англии. В преддверии матча Англия - Хорватия шотландцы ринулись в фирменные магазины с целью приобрести заветый комплект формы хорватов.

"Обычно так происходит в любое время, когда играет Англия. Еще неделю назад шотландские фанаты раскупали шведские футболки. Это шотландская традиция", - объясняет директор одного из магазинов. "Нам поступило огромное количество запросов на футболки сборной Хорватии", - подтвердил информацию представитель спортивного магазина в Глазго.

Полуфинальный матч дал шотландцам повод для радости. Англия уступила Хорватии и будет играть с Бельгией в матче за третье место.


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИВ США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИ
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Джефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. ФутболДжефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. Футбол
У сборной Японии будет новый главный тренер. ФутболУ сборной Японии будет новый главный тренер. Футбол
Йоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. ФутболЙоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. Футбол
В сборной Японии будет новый лидерВ сборной Японии будет новый лидер
Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мираБразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Экс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. ФутболЭкс-игрок сборной Словакии покончил с жизнью. Футбол
Немецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборнойНемецкий футбольный союз оставил Лёва во главе сборной
Последние новости
Подгружаем последние новости