В Шотландии раскупили все футболки сборной Хорватии
Шотландские болельщики с интересом следили за Чемпионатом Мира. Мотивация британцев была понятна: поддержать соперников сборной Англии. В преддверии матча Англия - Хорватия шотландцы ринулись в фирменные магазины с целью приобрести заветый комплект формы хорватов.
"Обычно так происходит в любое время, когда играет Англия. Еще неделю назад шотландские фанаты раскупали шведские футболки. Это шотландская традиция", - объясняет директор одного из магазинов. "Нам поступило огромное количество запросов на футболки сборной Хорватии", - подтвердил информацию представитель спортивного магазина в Глазго.
Полуфинальный матч дал шотландцам повод для радости. Англия уступила Хорватии и будет играть с Бельгией в матче за третье место.
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12.07.2018 09:39