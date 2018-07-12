В Шотландии раскупили все футболки сборной Хорватии

Шотландские болельщики с интересом следили за Чемпионатом Мира. Мотивация британцев была понятна: поддержать соперников сборной Англии. В преддверии матча Англия - Хорватия шотландцы ринулись в фирменные магазины с целью приобрести заветый комплект формы хорватов.

"Обычно так происходит в любое время, когда играет Англия. Еще неделю назад шотландские фанаты раскупали шведские футболки. Это шотландская традиция", - объясняет директор одного из магазинов. "Нам поступило огромное количество запросов на футболки сборной Хорватии", - подтвердил информацию представитель спортивного магазина в Глазго.

Полуфинальный матч дал шотландцам повод для радости. Англия уступила Хорватии и будет играть с Бельгией в матче за третье место.