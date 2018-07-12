Бой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса снова отменяется

Показательный поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжелой весовой категории Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко, скорее всего, не состоится, сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к окружению британца. Ему якобы вообще не поступали никакие предложения насчет такой встречи.

Напомним, что выставочный "бой" планировалось провести в рамках ежегодного 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября этого года.

В столицу Украины прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.