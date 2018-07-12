На Уимблдоне определились полуфинальные пары в мужском одиночном разряде

Первый сеяный на турнире Роджер Федерер не прошел стадию четвертьфинала

На Уимблдоне определились полуфинальные пары в мужском одиночном разряде

На турнире категории Мэйджор, проходящем в пригороде Лондона на открытых травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, определились пары полуфиналистов в мужском одиночном разряде.

На стадии 1/4 финала, действующий чемпион Уимблдона, швейцарец Роджер Федерер в пяти сетах проиграл представителю ЮАР Кевину Андерсону (АТР, 8) - 6:2, 7:6 (5), 5:7, 4:6, 11:13.

В полуфинале Кевин встретится с американцем Джоном Иснером (9), который в четвертьфинале переиграл канадца Милоша Раонича (13) - 7:6 (7-5), 6:7 (7-9), 4:6, 3:6.

Вторую супер-пару полуфиналистов составят первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль (2) и экс-первая ракетка мира, серб Новак Джокович (12), которые на предыдущей стадии переиграли, соответственно, аргентинца Хуан-Мартина Дель Потро (5) - 5:7, 7:6 (9-7), 6:4, 4:6, 4:6 и японца Кея Нисикори (24) - 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.

Полуфинальные поединки пройдут 13 июля.


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