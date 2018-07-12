Заря не сумела переиграть Рудеш

Луганская "Заря" продолжает вести планомерную подготовку к новому сезону. Помимо тренировок, одним из главных аспектов сборов являются контрольные матчи. Очередной из них луганчане провели с клубом хорватского элитного дивизиона – ФК "Рудеш".

Стартовый состав "черно-белых" выглядел следующим образом: Заури Махарадзе, Силас, Вячеслав Чечер, Мохамед Эль-Буаззати, Артём Громов, Никита Каменюка, Дмитрий Литвин, Василий Прийма, Рафаэль Силва, Егор Шалфеев, Александр Тымчик.

Нельзя сказать, что "Заря" в первом тайме владела большим преимуществом, но именно мы нагнетали и создавали опасность у ворот соперника.Уже на 7-й минуте Егор Шалфеев вышел один на один с голкипером, но не сумел того переиграть. Чуть позже несколько раз луганчане выполняли штрафные удары, однако несколько подач успехом не увенчались. А вот на 21-й минуте нежданно-негаданно "Рудеш" вышел вперед – 0:1.

Однако еще до перерыва "Заря" сумела восстановить справедливость. Александр Тымчик подал в штрафную, где первым на добивании оказался Артем Громов, отправивший мяч в ворота оппонента – 1:1! Именно с таким счетом и завершился первый тайм.

В самом начале второй 45-минутки Силас мощно пробивал со штрафного и мог выводить нас вперед, но мяч попал в штангу. Чуть позже заявил о себе Максим Лунев, вышедший на замену. Макс вышел на ударную позицию и пробил – голкипер сумел справиться с его ударом. Шанс вновь выйти вперед на 75-й минуте имел соперник. Но в том эпизоде чудеса реакции проявил Заури Махарадзе.

В целом, на протяжении всей встречи "Заря" владела инициативой и создала у ворот хорватов немало опасных моментов, однако победить не удалось. Первый ничейный результат на сборах – 1:1.

Финальным соперником "Зари" на летних сборах 2018-ть станет еще один клуб из Хорватии – "Хайдук". Игра состоится в пятницу, 13-го июля.