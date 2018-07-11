ЧМ-2018: Хорватия по-волевому победила Англию и сыграет с Францией в финале. Футбол

Соперник сборной Франции по финалу ЧМ-2018 определялся в паре Англия - Хорватия. "Клетчатые" подходили к этому матчу после двух сложнейших побед по пенальти, но хорватские болельщики надеялись, что с футболистом калибра Модрича можно будет дотянуть до финала даже на фоне усталости.

Впрочем, именно Модрич подвел команду на первых минутах. Капитан Хорватии сфолил на Алли вблизи штрафной, "привезя" крайне опасный стандарт. К мячу подошел Триппьер, и хоть хорватский голкипер построил стенку из всех полевых футболистов, мастер стандартов из "Тоттенхэма" все равно ее обвел, положив мяч в правую "девятку". 1:0 уже на 5-й минуте.

Англия попыталась развить успех. Два выхода один на один не реализовал Кейн, которому никак не удавалось забить 7-й мяч на турнире - впрочем, в обоих эпизодах судьи фиксировали офсайды. А наиболее реальный момент удвоить преимущество был у Лингарда на 36-й минуте, но не смог пробить на исполнение в правый угол после передачи от Алли слева.

После перерыва рисунок игры особо не изменился, и ближе к середине тайма хорваты пошли вперед. Главной действующей фигурой в эти минуты оказался Перишич. Сперва он удачно поймал отскок по центру и мощно пробил, но мяч в последний миг встретил на своем пути Уолкера. А вот на 68-й минуте Уолкер уже не смог остановить игрока "Интера" - Перишич пошел на передачу Врсалько справа до конца и переправил ногой в прыжке. 1:1, и Перишич почти сразу мог оформить дубль после ошибки занервничавшего Пикфорда, но сотряс штангу.

На этом подарки для Перишича не закончились. На 81-й и 84-й минутах вратарь с защитниками поочередно выводили хорвата на удар по пустым воротам, но Перишич все отказывался забивать второй мяч. Словом, второй тайм оказался для англичан просто кошмарным, так что им еще повезло свести дело к дополнительному времени.

Англичане слегка взбодрились после выхода на поле игроков "Тоттенхэма" Дайера и Роуза, после чего даже могли выйти вперед - Врсалько остановил на линии мяч, пущенный Стоунзом головой после стандарта. Хорваты огрызнулись атакой с левого фланга, которую замыкал Манджукич, но Пикфорд вышел ему навстречу и выиграл ближний бой.

Но что у Манджукича не вышло на 105-й минуте, то получилось на 109-й. Перишич на подборе головой наугад скинул мяч в штрафную, там Стоунз упустил Манджукича, и форвард "Ювентуса" сильно пробил в правый угол из вратарской, не оставив Пикфорду шансов. 2:1 - теперь уже отыгрываться надо было англичанам.

Саутгейт выпустил последнего джокера - Варди, но зацепиться за мяч ему не удавалось. А доигрывать пришлось вообще вдесятером - Триппьер получил травму, а замен уже не было. Хорватия устояла в концовке без особого труда и установила историческое достижение - вышла в финал ЧМ-2018! А не замахнуться ли теперь на победу над сборной Франции?

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/2 финала.

Хорватия - Англия 2:1 (0:1)



Голы: Триппьер, 5 (0:1); Перишич И., 68 (1:1); Манджукич, 109 (2:1)



Хорватия: Субашич Д.; Вида; Врсалько; Ловрен; Стринич (Пиварич, 95); Брозович; Модрич (Бадель, 119); Перишич И.; Ракитич; Ребич (Крамарич, 101); Манджукич (Чорлука, 115)



Англия: Пикфорд; Магуайр; Уолкер (Варди, 112); Стоунз; Триппьер; Алли; Янг Э. (Роуз, 91); Хендерсон (Дайер, 97); Стерлинг Р. (Рашфорд, 74); Лингард; Кейн Г.



Предупреждения: Манджукич, 48; Ребич, 96 - Уолкер, 54

фото - FIFA