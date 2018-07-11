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2018-07-11
"Десна" подписала экс-форварда "Динамо". Футбол
Бывший форвард киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас стал игроком «Десны».
Контракт подписан до 2021 года.
Дмитрий Хлебас. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Договор 24-летнего украинца с «Динамо» истек в конце июня, поэтому футболист перешел в «Десну на правах свободного агента.
Прошлый сезон Хлебас начал в минском «Динамо», за которое на правах аренды провел 18 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.
В зимнее межсезонье форвард вернулся в киевское «Динамо», сыграв в весенней части чемпионата лишь в одном матче, в котором отметился голом.
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