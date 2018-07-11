Порошенко высказал хорватским футболистам слова поддержки
Пост Президента заканчивается словами "Слава Украине".
Президент Украины Петр Порошенко высказал поддержку хорватским футболистам Домагою Виде и Огнену Вукоевичу. Соответствующее заявление опубликовано на странице Президента в Фейсбуке.
"История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка во времена трудностей, в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина ценит эту поддержку, и, конечно, также готова поддержать настоящих друзей", - написал Порошенко.
Напомним, Министерство иностранных дел осуждает гонения со стороны Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Виды и Вукоевича и за их поддержку Украины.
После матча за выход в полуфинал Чемпионата мира в социальных сетях распространилось видео, в котором Вида скандировал "Слава Украине!", на видео также присутствовал Вукоевич. ФИФА вынесло предупреждение и оштрафовало обоих хорватов.
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