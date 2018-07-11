Уимблдон: Новак Джокович сыграет в полуфинале

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович переиграл японца Кэя Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдонского турнира.

Посеянный под 12-м номером сербский теннисист одолел Нисикори в четвертьфинале со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:2. Матч продолжался чуть дольше двух с половиной часов. Следующим соперником Джоковича станет победитель поединка между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, что в женском разряде лидер мирового тенниса Симона Халеп из Румынии уступила представительнице Тайваня Се Шувэй, которая занимает 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в третьем круге турнира. Накануне экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс пробилась в полуфинал Уимблдона-2018.




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