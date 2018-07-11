Истанбулспор - Мариуполь - 0:2: обзор матча
Приазовцы провели третий спарринг на тренировочном сборе в Картепе, завершившийся победой украинской команды со счетом 0:2.
"Истанбулспор" - "Мариуполь" - 0:2
Голы: Мишнев (16), Фомин (32)
"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев (Полегенько 69), Яворский, Быков (Чоботенко 69), Демири, Игнатенко, Белый (Коробенко 82), Мишнев, Чурко (Горбунов 76), Тищенко (Вакула 78), Фомин (Бугай 82)
"Завершили матч без травм, провели хорошие комбинации, после которых были забиты два мяча и создали ещё ряд моментов. Поэтому считаю, что этот спарринг принёс нам больше положительного, но и как в любой игре есть то, что нам нужно разбирать, подчищать. В целом я доволен, тем как мы провели матч", - сказал главный тренер приазовцев Александр Бабич.
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