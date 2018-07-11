Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018

Британия живет полуфинальным матчем Англия – Хорватия

В преддверии полуфинального поединка Чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Хорватии, который состоится сегодня в Москве на спортивной арене "Лужники", британская королевская авиация решила поддержать своих соотечественников, подняв в небо эскадрилью.

Самолеты изобразили фразу, которой сейчас живет вся Англия - “It’s coming home”.

Напомним, один финалист Мундиаля уже определился. Им стала команда Франции, которая вчера с минимальным счетом переиграла бельгийцев 1:0.