Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018

Британия живет полуфинальным матчем Англия – Хорватия

Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018
Фото: tlt.ru

В преддверии полуфинального поединка Чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Хорватии, который состоится сегодня в Москве на спортивной арене "Лужники", британская королевская авиация решила поддержать своих соотечественников, подняв в небо эскадрилью.

Самолеты изобразили фразу, которой сейчас живет вся Англия - “It’s coming home”.

Meanwhile in England... ????????? @potionpictures

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433)

Напомним, один финалист Мундиаля уже определился. Им стала команда Франции, которая вчера с минимальным счетом переиграла бельгийцев 1:0.


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