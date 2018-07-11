Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018
Британия живет полуфинальным матчем Англия – Хорватия
Фото: tlt.ru
В преддверии полуфинального поединка Чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Хорватии, который состоится сегодня в Москве на спортивной арене "Лужники", британская королевская авиация решила поддержать своих соотечественников, подняв в небо эскадрилью.
Самолеты изобразили фразу, которой сейчас живет вся Англия - “It’s coming home”.
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