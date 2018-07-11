Работники автоконцерна FIAT объявили забастовку из-за трансфера Роналду. Футбол

Профсоюз не доволен трансфером португальца

Работники автоконцерна FIAT, который является акционером туринского "Ювентуса", объявили забастовку из-за перехода в туринский футбольный клуб нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Football-Italia.

"Недопустимо, чтобы работники предприятия становились жертвами прихоти компании, тратящей сотни миллионов евро на футболиста, - говорится в официальном пресс-релизе профсоюза автостроителей. - Когда мы говорим, что нам нужен курорт для отдыха работников, нам рассказывают о трудных временах и недостатке средств. Несправедливо, когда человек получает миллионы за игру за счет тех, кто тяжело трудится, но с трудом доживает от зарплаты до зарплаты. Уж лучше бы эти деньги пошли на разработку новых моделей. По крайней мере, это пошло бы на пользу предприятию и гарантировало достойную работу и ее оплату работникам. В связи с этим мы объявляем о забастовке, которая пройдет с 15 июля по 17 июля", - цитирует заявление работников завода FIAT в Мелфи издание.

Напомним, 10 июля было объявлено, что Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус". Трансфер футболиста обошелся клубу в 112 млн евро. В СМИ сообщалось, что зарплата 33-летнего футболиста составит 30 млн евро в год. Ранее появилась информация, что часть затрат по переходу Роналду возьмет на себя компания Exor, которая владеет концернами Fiat Chrysler Automobiles (FCA), CNH Industrial (CNHI), Ferrari, а также с марта 2009 года и "Ювентусом".

Ранее сообщалось, что зарплата Криштиану Роналду будет выплачиваться под видом спонсорского контракта с FIAT с целью обойти правила финансового фэйр-плей.