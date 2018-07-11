Работники автоконцерна FIAT объявили забастовку из-за трансфера Роналду. Футбол

Профсоюз не доволен трансфером португальца

Работники автоконцерна FIAT объявили забастовку из-за трансфера Роналду
Криштиану Роналду
Фото: AS.com

Работники автоконцерна FIAT, который является акционером туринского "Ювентуса", объявили забастовку из-за перехода в туринский футбольный клуб нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Football-Italia.

"Недопустимо, чтобы работники предприятия становились жертвами прихоти компании, тратящей сотни миллионов евро на футболиста, - говорится в официальном пресс-релизе профсоюза автостроителей. - Когда мы говорим, что нам нужен курорт для отдыха работников, нам рассказывают о трудных временах и недостатке средств. Несправедливо, когда человек получает миллионы за игру за счет тех, кто тяжело трудится, но с трудом доживает от зарплаты до зарплаты. Уж лучше бы эти деньги пошли на разработку новых моделей. По крайней мере, это пошло бы на пользу предприятию и гарантировало достойную работу и ее оплату работникам. В связи с этим мы объявляем о забастовке, которая пройдет с 15 июля по 17 июля", - цитирует заявление работников завода FIAT в Мелфи издание.

Напомним, 10 июля было объявлено, что Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус". Трансфер футболиста обошелся клубу в 112 млн евро. В СМИ сообщалось, что зарплата 33-летнего футболиста составит 30 млн евро в год. Ранее появилась информация, что часть затрат по переходу Роналду возьмет на себя компания Exor, которая владеет концернами Fiat Chrysler Automobiles (FCA), CNH Industrial (CNHI), Ferrari, а также с марта 2009 года и "Ювентусом".

Ранее сообщалось, что зарплата Криштиану Роналду будет выплачиваться под видом спонсорского контракта с FIAT с целью обойти правила финансового фэйр-плей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИВ США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИ
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
В Шотландии раскупили все футболки сборной ХорватииВ Шотландии раскупили все футболки сборной Хорватии
ЧМ-2018: Хорватия по-волевому победила Англию и сыграет с Францией в финале. ФутболЧМ-2018: Хорватия по-волевому победила Англию и сыграет с Францией в финале. Футбол
"Десна" подписала экс-форварда "Динамо". Футбол"Десна" подписала экс-форварда "Динамо". Футбол
Порошенко высказал хорватским футболистам слова поддержкиПорошенко высказал хорватским футболистам слова поддержки
Дель Пьеро: Приход Роналду изменит имидж Серии А. ФутболДель Пьеро: Приход Роналду изменит имидж Серии А. Футбол
Севилья категорически не согласна с федерацией, но играть за Суперкубок будет. ФутболСевилья категорически не согласна с федерацией, но играть за Суперкубок будет. Футбол
"Манчестер Сити" купил игрока за 60 млн фунтов. Футбол"Манчестер Сити" купил игрока за 60 млн фунтов. Футбол
Милан сменил владельца из-за долгов. ФутболМилан сменил владельца из-за долгов. Футбол
Инфантино: Футбол должен принимать современность и технологииИнфантино: Футбол должен принимать современность и технологии
Днепр готовится к старту в чемпионате Украины среди аматоров. ФутболДнепр готовится к старту в чемпионате Украины среди аматоров. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости