Дель Пьеро: Приход Роналду изменит имидж Серии А. Футбол

Легенда сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб из мадридского «Реала».

«Начиная с 2006 года, итальянский футбол страдает – приход Роналду изменит имидж Серии А и итальянского футбола в целом.

Криштиану – игрок, который может забить из любой позиции. Также он обладает прекрасной техникой. Однако, помимо всего прочего, он приносит невероятное желание побеждать. Его голод и стремление быть лучшим – это то, что тянет его вперед так же, как и футбольные качества. Это прекрасно, что Турин и весь итальянский футбол сможет наслаждаться игрой Криштиану.

«Ювентус» – это большой клуб, привыкший сосредотачиваться на деталях, решимости и будущих успехах, а не на прошлом. Эта команда всегда стремилась к росту и хотела поднять планку. Поэтому, думаю, Криштиану отлично впишется в общую картину. Также, думаю, его приход повысит конкуренцию, ведь желание обыграть «Ювентус» лишь возрастет», – цитирует Алессандро «Sky Sport Italia».


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