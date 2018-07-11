Хедж-фонд забрал во владение ФК "Милан"

Йонгхонг Ли лишен права распоряжаться акциями миланского клуба

Хедж-фонд забрал во владение ФК "Милан"
Пол Сингер
Фото: gazzetta.it

Американский хедж-фонд Elliott Management забрал во владение 18-кратного чемпиона Италии - клуб "Милан", принадлежавший китайскому бизнесмену Йонгхонгу Ли, - сообщает La Gazzetta dello Sport.

В официальном заявлении хедж-фонда сказано, что актив передан под управление британского филиала.

"При этом первым же шагом Elliott Management станет внесение в акционерный капитал 50 млн евро для стабилизации финансовой ситуации, - цитирует основателя фонда Пола Сингера издание.

Причиной изъятия клуба у Ли стало невыполнение долговых обязательств. Прежний владелец не выплатил 32 млн евро по кредиту, взятого в апреле 2017 года для завершения покупки "Милана" у Сильвио Берлускони. Плюс к этому Ли не выплатил в срок и сам размер займа - 380 млн евро.

Для возврата указанных средств себе Elliott Management уже подал судебные иски против прежнего владельца.

Накануне сообщалось, что Ли хотел передать большую часть акций "Милана" владельцу ФК "Монако", роSSийскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву и заявить хэдж-фонду о решений вопроса с долгом, но инвестиционная фирма была против такого шага китайца.

Йонгхонг Ли приобрел "Милан" в апреле 2017 года у компании, принадлежащей экс-премьер-министру Италии Сильвио Берлускони за 740 млн евро.

Напомним, что две недели назад УЕФА отстранила "Милан" от еврокубков на два сезона, поскольку клуб не смог прояснить происхождение части средств, а также подтвердить платежеспособность владельца клуба.


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