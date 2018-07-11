Чемпионат мира среди юношей: Завертайло - снова второй

Программу юношеского чемпионата мира в Загребе завершали борцы греко-римского стиля.

И в самой легкой категории до 45 кг сборной Украины принес медаль серебряной чеканки 17-летний Геннадий Завертайло из Мариуполя. Как оказалось, это была единственная награда наших «классиков».

Геннадий Завертайло. Фото: ukrwrestling.com

Миниатюрному пареньку с берегов Азова, воспитаннику тренера Игоря Годлевского, уже не привыкать подниматься на международные пьедесталы. В прошлом году Геннадий завоевал серебро на предыдущем юношеском чемпионате мира, уступив тогда в упорнейшем финале один балл (4:5) азербайджанцу Гурбану Гурбанову. Был он вторым и на недавней Всемирной гимназиаде. И вот - снова не хватило ему лишь шага, чтобы переплавить серебро на золото

Завертайло в двух первых схватках на хорватском ковре досрочно расправился с грузином Хвичей Абуладзе (12:1) и японцем Мизуки Араки (12:2). После этого в полуфинале взял реванш у своего бывшего обидчика Гурбанова (6:1). Дал он бой в финале и россиянину Илиасу Яндарову, но все же успех был не на его стороне (7:17). Будем надеяться, что прилепившуюся к нему фразу «вечно второй» Геннадий сумеет развенчать на последующих крупнейших международных турнирах.

Ожидалось, что вслед за Завертайло его юные друзья по сборной страны подхватят медальную эстафету. Но, увы, этого не произошло. Близок был к тому, чтобы взойти на пьедестал Владислав Евтушенко (категория до 60 кг). Этому ученику своего отца-тренера Олега Евтушенко из ДЮСШ-1 Краматорска не повезло уже во время жеребьевки, когда ему выпало в стартовой схватке выяснять отношения с фаворитом и будущим чемпионом турком Серхатом Кырыком. Владислав оказал очень сильному оппоненту отчаянное сопротивление, уступив 1:3. Потом донбассовец в двух кругах «утешения» переборол венгра Аттилу Тоесмадя (10:5) и Эрбола Базиева из Киргизии (8:0).

На равных провел Евтушенко поединок за бронзу с армянином Гагиком Снжояном, выступающим под флагом Франции. Однако проиграл с разницей в два балла (4:6) и финишировал пятым.

Итак, наши юные борцы возвращаются из столицы Хорватии с четырьмя медалями. Три из них - золотую и две бронзовые - завоевали девчата. Плюс серебро добавил в общую копилку сборной Украины «классик» Завертайло. Ну, а «вольники», увы, наградами не порадовали.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ЗАГРЕБ. Чемпионат мира среди юношей. Греко-римская борьба. До 45 кг. 1. Яндаров (РоSSия). 2. ЗАВЕРТАЙЛО (Украина). 3. Назарян (Болгария), Гурбанов (Азербайджан). До 48 кг. 1. Атабаев (Узбекистан). 2. Аббаспуррагани (Иран). 3. Аршад (Индия), Курбаев (Казахстан)… 11. ЯКОВЛЕВ (Украина). До 51 кг. 1. Узбеков (Узбекистан). 2. Мейтей (Индия). 3. Джафаров (Азербайджан), Маулитканов (Казахстан)... 8. ВОЙТОВИЧ (Украина). До 55 кг. 1. Хунсари (Иран). 2. Пертая (Грузия). 3. Султонов (Узбекистан), Кошкарь (Казахстан)… 14. КУЦЕНКО (Украина). До 60 кг. 1. Кырык (Турция). 2. Бардаги Морфад (Иран). 3. Снжоян (Франция), Хаджизада (Азербайджан). 5. ЕВТУШЕНКО (Украина). До 65 кг. 1. Имадаев (РоSSия). 2. Ш.Хачатрян (Армения). 3. Белльшайдт (Германия), Гасеми (Иран)… 17. ПОЛЕТАЕВ (Украина). До 71 кг. 1. Гуцу (Молдавия). 2. Ямада (Япония). 3. Эюбов (Казахстан), Шпетишвили (Грузия)… 13. СКОРОФАТОВ (Украина). До 80 кг. 1. К.Хачатрян (Армения). 2. Цопурашвили (Грузия). 3. Нагуси (Иран), Бисултанов (Дания)… 7. АЛЕКСЕЕВ (Украина). До 92 кг. 1. Носрати (Иран). 2. Милешин (РоSSия). 3. Камински (США), Айядын (Турция)… 9. САМСОНОВ (Украина). До 110 кг. 1. Бакыр (Турция). 2. Маммадов (Азербайджан). 3. Ваврынчик (Польша), Ковальский (Белоруссия)… 11. КАЛАШНИКОВ (Украина).

Таблица медалей

З С Б Всего

1. Иран 2 2 2 6

2. РоSSия 2 1 - 3

3. Турция 2 - 1 3

Узбекистан 2 - 1 3

5. Армения 1 1 - 2

6. Молдавия 1 - - 1

7. Грузия - 2 1 3

8. Азербайджан - 1 3 4

9. Индия - 1 1 2

10. УКРАИНА - 1 - 1

Япония - 1 - 1

12. Казахстан - - 4 4

13. Белоруссия - - 1 1

Болгария - - 1 1

Германия - - 1 1

Дания - - 1 1

Польша - - 1 1

США - - 1 1

Франция - - 1 1