Севилья категорически не согласна с федерацией, но играть за Суперкубок будет. Футбол
Испанский клуб "Севилья" не согласна с "своевольным решением" Королевской федерации футбола Испании (RFEF), которая несколько дней назад определила, что Суперкубок Испании будет состоять только из одного матча в отличии от предыдущих лет, когда каждый из участником проводил одну из встреч на домашней арене.
Поединок между андалузским клубом и "Барселоной" состоится 12 августа на нейтральном поле - в марокканском Танжерье.
Руководство "Севильи" считает, что решение RFEF было неудачным, особенно после того, как клуб уже внес домашний матч за Суперкубок Испании в стоимость сезонного абонемента болельщиков.
"ФК "Севилья" выражает свое категорическое неодобрение решению RFEF сыграть только в одном матче. Хотя мы считаем этот вердикт несправедливым, мы не отказываемся от возможности играть в этом поединке", - гласит официальное сообщение ФК "Севилья".
При принятии решения RFEF учла календарь "Севильи", поскольку андалузцы уже в конце июля стартуют в отборочном раунде Лиги Европы 2018/2019. Однако "Севильистас" видят это по-другому.
"RFEF принял это решение с единственной целью решить проблемы "Барселоны", без учета пожеланий "Севильи". Мы считаем это неуважением к нашей организации и болельщикам нашего клуба", - добавили в ФК "Севилья".
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