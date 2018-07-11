Воспитанники ДЮСШ "Сокол" пикетировали Кабмин с требованием выделить деньги на реконструкцию ледовой арены "Авангард"

Детским хоккейным командам негде тренироваться.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В среду, 11 июля, около десятка воспитанников ДЮСШ "Сокол Киев" вместе с родителями и сотрудниками школы устроили небольшую акцию возле Кабинета министров с требованием выделить деньги на реконструкцию ледовой арены "Авангард" на улице Мельникова.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько лет назад ДЮСШ была вынуждена съехать с "Авангарда" и с тех пор ютилась на других катках. В этом году последнее пристанище для школы на улице Йорданской (Лайоша Гавро) разобрали, и ДЮСШ, - а это восемь команд в возрасте 8-15 лет, - второй раз за восемь месяцев осталась на улице.

Где будут тренироваться дети в сентябре, сотрудники школы пока не знают.

"Авангард" был построен в 1970-х годах. Осенью 2017 года министр молодежи и спорта Игорь Жданов представил проект реконструкции комплекса. Она будет проходить в три очереди и растянется на шесть лет.

Предполагалось, что первым этапом к осени 2018 года отремонтируют здание ледовой арены, которое сейчас не функционирует, обустроят зрительские трибуны на тысячу мест, раздевалки для спортсменов, туалеты и душевые кабины.


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