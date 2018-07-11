"Манчестер Сити" купил игрока за 60 млн фунтов. Футбол

Рияд Марез подписал с "горожанами" контракт на 5 лет

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез продолжит карьеру в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Действующие чемпионы Английской Премьер-Лиги подписали с алжирцем соглашение сроком на пять лет. Сумма сделки составила 60 млн фунтов.

"Я очень рад переходу в "Манчестер Сити". Эта команда играет в великолепный футбол под руководством Пепа Гвардиолы. За "МанСити" было приятно наблюдать даже со стороны. Гвардиола придерживается философии атакующего футбола, что идеально мне подходит. В прошлом сезоне команда выступила превосходно. "Манчестер Сити" меняет английский футбол, и я хочу быть частью этой команды", – прокомментировал свой трансфер Рияд.

Добавим, Марез является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе "Лестер Сити".