"Барселона" оценила бразильца в 400 миллионов евро

Полузащитник Артур подписал шестилетний контракт с "Барселоной".

Как сообщает пресс-служба клуба, в соглашении с 21-летним бразильцем прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

За трансфер игрока заплатили 31 миллионов евро, а также 9 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов, информирует СЭ.

Фото "Барселона" оценила бразильца в 400 миллионов евро
Артур. Фото: marca.com


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