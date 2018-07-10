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2018-07-10
"Барселона" оценила бразильца в 400 миллионов евро
Полузащитник Артур подписал шестилетний контракт с "Барселоной".
Как сообщает пресс-служба клуба, в соглашении с 21-летним бразильцем прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
За трансфер игрока заплатили 31 миллионов евро, а также 9 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов, информирует
Артур. Фото: marca.com
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