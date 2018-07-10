Украинский метатель молота победил на юниорском чемпионате Европы с мировым рекордом
Михаил Кохан снова подтвердил свое превосходство среди юниоров
Михаил Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch
На 2-м чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди юниоров (до 18 лет), который проходил с 5 по 8 июля на легкоатлетическом стадионе Олимпийского спортивного парка в Дьёре (Венгрия), украинский метатель молота Михаил Кохан метнул снаряд на 87.72 метра, тем самым на 55 см побив прежний рекорд венгра Халаша Бенце, который тот установил в 2014 году.
Стоит добавить, что соревноваться украинцу пришлось только с самим собой. В квалификации он установил рекорд чемпионатов мира, который был улучшен Коханом уже в первой попытке финала. Во второй попытке Кохан метнул на невероятные 86.60 метра (еще на три метра лучше прежнего рекорда), а в третьей - на 87 метров.
World U18 best from Myhaylo Kokhan in the sixth round of the hammer!
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