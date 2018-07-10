Украинский метатель молота победил на юниорском чемпионате Европы с мировым рекордом

Михаил Кохан снова подтвердил свое превосходство среди юниоров

Украинский метатель молота победил на юниорском чемпионате Европы с мировым рекордом
Михаил Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch

На 2-м чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди юниоров (до 18 лет), который проходил с 5 по 8 июля на легкоатлетическом стадионе Олимпийского спортивного парка в Дьёре (Венгрия), украинский метатель молота Михаил Кохан метнул снаряд на 87.72 метра, тем самым на 55 см побив прежний рекорд венгра Халаша Бенце, который тот установил в 2014 году.

Стоит добавить, что соревноваться украинцу пришлось только с самим собой. В квалификации он установил рекорд чемпионатов мира, который был улучшен Коханом уже в первой попытке финала. Во второй попытке Кохан метнул на невероятные 86.60 метра (еще на три метра лучше прежнего рекорда), а в третьей - на 87 метров.

World U18 best from Myhaylo Kokhan in the sixth round of the hammer!

His magnificent series:

83.74m
86.60m
87.00m
X
84.03m
87.82m WR pic.twitter.com/Xv51ZNa0T5

— European Athletics (@EuroAthletics) 7 июля 2018 г.

В итоге, ближайший соперник отстал от Кохана на шесть метров, а бронзовый призер проиграл более 11 метров.

Еще один украинец, Богдан Потрус, занял пятое место.

Фото: european-athletics.org


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