ПСЖ дает 270 миллионов евро за Коутиньо

ПСЖ может обновить мировой трансферный рекорд. Французский гранд намерен приобрести полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, парижане готовы заплатить за 26-летнего хавбека 270 миллионов евро, когда отступные в контракте игрока прописаны в размере 400 миллионов.

Таким образом, ПСЖ надеется сохранить в своём составе Неймара, который будет выступать на "Парк де Пренс" вместе со своим другом и партнёром по национальной команде.

Напомним, прошлой зимой Коутиньо перешёл из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов. Филиппе принял участие в 14 встречах Примеры, записав на свой счёт 7 забитых мячей и столько же результативных передач.

ПСЖ принадлежит и действующий мировой рекорд - 222 миллиона евро за Неймара.