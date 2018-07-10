Украинка Ястремская победила роSSиянку в финале теннисного турнира в Риме

Даяна Ястремская выиграла первый титул в нынешнем сезоне

Украинка Ястремская победила россиянку в финале теннисного турнира в Риме
Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в финале турнира ITF в Риме с призовым фондом 60 тыс. долл. россиянку Анастасию Потапову.

В двух сетах украинка отдала сопернице лишь один гейм, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.

Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере и первым в нынешнем сезоне.

Также благодаря победе в Риме Даяна переместится в рейтинге WTA на 110-ю строчку, обновив таким образом личный рекорд.


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