Украинка Ястремская победила роSSиянку в финале теннисного турнира в Риме
Даяна Ястремская выиграла первый титул в нынешнем сезоне
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в финале турнира ITF в Риме с призовым фондом 60 тыс. долл. россиянку Анастасию Потапову.
В двух сетах украинка отдала сопернице лишь один гейм, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.
Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере и первым в нынешнем сезоне.
Также благодаря победе в Риме Даяна переместится в рейтинге WTA на 110-ю строчку, обновив таким образом личный рекорд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
10.07.2018 10:51
10.07.2018 11:18