Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  

Если наши юные борцы вольного стиля не порадовали наградами на юношеском чемпионате мира в Загребе, и только киевлянин Никита Абрамов (категория до 48 кг) остановился в шаге от пьедестала на пятой позиции, то их соотечественницы девчата возвращаются из столицы Хорватии с тремя медалями.

Антонина Кулагина. Фото: ukrwrestling.com

А особенно из них отличилась 16-летняя Антонина Кулагина (до 61 кг), которая к золоту майского юношеского чемпионата Европы, завоеванного в македонском Скопье, нынче в соседней стране добавила и награду высшей планетарной пробы.

Эта воспитанница ее первого наставника Валерия Циомашко из родного поселка Приморское Скадовского района Херсонской области, ученица тренеров Херсонского высшего училища физкультуры Дениса Баирова и Валерия Издебского на пути к вершине мирового подиума выиграла пять схваток.

Очень трудным испытанием для Кулагиной был стартовый поединок с Алиной Максимовой из Белоруссии, в котором благодаря лишь одному удачному приему ей удалось взять верх по баллам 2:0. А вот все остальные четыре выхода Антонины на загребский ковер ознаменовались убедительными победами. Очередной «жертвой» украинки стала румынка Амина-Роксана Капезан, которой Кулагина нанесла досрочное поражение с разницей в десять очков (12:2). Затем спортсменка из Херсонщины тушировала подряд хорватку Иву Герич и японку Рико Накаяму.

В первой двухминутке финального поединка Антонина подсечкой сбила китаянку Чжао Цинь на ковер, заработав два балла. Но соперница ответила той же «любезностью» и на минутный перерыв обе отправились при ничейном счете 2:2. Во втором периоде Кулагина совершила сначала молниеносный проход в ноги оппонентки с переворотом ее на ковер, потом повторила подобный прием и на последних секундах схватки еще раз опрокинула китаянку в горизонтальное положение. 12:2 - убедительная победа Антонины, принесшая ей золото

Бронзовыми призерами стали 15-летняя запорожанка Амина Пономарева (до 43 кг) и двумя годами старшая Элина Пышкина из Торецка Донецкой области (до 73 кг). Для Пономаревой дорога на третью ступень пьедестала сложилась очень тяжело. Первую схватку она при ничейном счете 0:0 выиграла у Бермет Нуридин Кызы из Киргизии благодаря большей активности. Потом у подопечной тренера Александра Кутакова была трудная победа над Айданой Султановой из Казахстана (4:2) и поражение в полуфинале от будущей серебряной медалистки азербайджанки Шаханы Назаровой (0:10). Ну, а в напряженной схватке за бронзу Пономарева взяла верх над японкой Анной Уэно (6:4).

Воспитанница тренеров Олега Никифорова и Геннадия Шепелева супертяж Пышкина начала свое выступление в Загребе с поражения на туше от обладателя серебра китаянки Цзян Цянь. Но эта неудача не выбила Элину из колеи: в «утешиловке» она досрочно переборола аргентинку Линду-Марилину Мачуку (10:0), а в поединке за бронзу против норвежки Марион Бе благодаря последнему результативному действию претворила ничейный итоговый счет 4:4 в победный.

Ожидали наши тренеры увидеть на мировом пьедестале чемпионок майской юношеской Европы Софию Кушнир из Киевской области (до 40 кг), львовянок Соломию Винник (до 53 кг) и Оксану Чудык (до 65 кг), их землячку бронзовую медалистку Анастасию Алпееву (до 69 кг). Но первые две ограничились скромными восьмыми местами, последняя - седьмым. Только Чудык была близка к награде. Она стартовала с побед над нигерийкой Сумнисолой Идову Балотун (4:3) и американкой Кианой-Элис Пуг (9:5), потерпев в полуфинале поражение от будущей чемпионки японки Хоноки Накаи (1:4). Схватка Оксаны за бронзу против Сонам Сонам из Индии завершилась вничью (1:1), но последнее решающее очко заработала азиатская спортсменка.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ЗАГРЕБ. Чемпионат мира среди юношей. Вольная борьба. Девушки. До 40 кг. 1. Бекбаулова (РоSSия). 2. Уемацу (Япония). 3. Диас (США), Свити (Индия)… 8. КУШНИР (Украина). До 43 кг. 1. Шилсон (США). 2. Назарова (Азербайджан). 3. Александрова (РоSSия), ПОНОМАРЕВА (Украина). До 46 кг. 1. Мотоки (Япония). 2. Долгоржав (Монголия). 3. Санджу (Индия), Се Сяоминь (Китай)… 14. МАЦОЛА (Украина). До 49 кг. 1. Фудзинами (Япония). 2. Лукина (РоSSия). 3. Икеи (США), Варакина (Белоруссия)… 7. М.ВИННИК (Украина). До 53 кг. 1. Ооно (Япония). 2. Минакши (Индия). 3. Ши Чжаоцзин (Китай), Бат-Эрдене (Монголия)… 8. С.ВИННИК (Украина). До 57 кг. 1. Одзаки (Япония). 2. Сел (Венгрия). 3. Рингачи (Молдавия), Сидельникова (РоSSия)… 8. ЗАЯЦ. До 61 кг. 1. КУЛАГИНА (обе - Украина). 2. Чжао Цинь (Китай). 3. Аншу (Индия), Такаяма (Япония). До 65 кг. 1. Накаи (Япония). 2. Чжоу Синьжу (Китай). 3. Глухарева (РоSSия), Сонам (Индия). 5. ЧУДЫК (Украина). До 69 кг. 1. Килти (США). 2. Фридлунд (Швеция). 3. Терамото (Япония), Худа (Индия)… 7. АЛПЕЕВА (Украина). До 73 кг. 1. Кагами (Япония). 2. Цзян Цянь (Китай). 3. ПЫШКИНА (Украина), Дзюбяк (Белоруссия).

Таблица медалей

З С Б Всего

1. Япония 6 1 2 9

2. США 2 - 2 4

3. РоSSия 1 1 3 5

4. УКРАИНА 1 - 2 3

5. Китай - 3 2 5

6. Индия - 1 5 6

7. Монголия - 1 1 2

8. Азербайджан - 1 - 1

Венгрия - 1 - 1

Швеция - 1 - 1

11. Белоруссия - - 2 2

12. Молдавия - - 1 1