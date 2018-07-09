Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)
Если наши юные борцы вольного стиля не порадовали наградами на юношеском чемпионате мира в Загребе, и только киевлянин Никита Абрамов (категория до 48 кг) остановился в шаге от пьедестала на пятой позиции, то их соотечественницы девчата возвращаются из столицы Хорватии с тремя медалями.
Антонина Кулагина. Фото: ukrwrestling.com
А особенно из них отличилась 16-летняя Антонина Кулагина (до 61 кг), которая к золоту майского юношеского чемпионата Европы, завоеванного в македонском Скопье, нынче в соседней стране добавила и награду высшей планетарной пробы.
Эта воспитанница ее первого наставника Валерия Циомашко из родного поселка Приморское Скадовского района Херсонской области, ученица тренеров Херсонского высшего училища физкультуры Дениса Баирова и Валерия Издебского на пути к вершине мирового подиума выиграла пять схваток.
Очень трудным испытанием для Кулагиной был стартовый поединок с Алиной Максимовой из Белоруссии, в котором благодаря лишь одному удачному приему ей удалось взять верх по баллам 2:0. А вот все остальные четыре выхода Антонины на загребский ковер ознаменовались убедительными победами. Очередной «жертвой» украинки стала румынка Амина-Роксана Капезан, которой Кулагина нанесла досрочное поражение с разницей в десять очков (12:2). Затем спортсменка из Херсонщины тушировала подряд хорватку Иву Герич и японку Рико Накаяму.
В первой двухминутке финального поединка Антонина подсечкой сбила китаянку Чжао Цинь на ковер, заработав два балла. Но соперница ответила той же «любезностью» и на минутный перерыв обе отправились при ничейном счете 2:2. Во втором периоде Кулагина совершила сначала молниеносный проход в ноги оппонентки с переворотом ее на ковер, потом повторила подобный прием и на последних секундах схватки еще раз опрокинула китаянку в горизонтальное положение. 12:2 - убедительная победа Антонины, принесшая ей золото.
Бронзовыми призерами стали 15-летняя запорожанка Амина Пономарева (до 43 кг) и двумя годами старшая Элина Пышкина из Торецка Донецкой области (до 73 кг). Для Пономаревой дорога на третью ступень пьедестала сложилась очень тяжело. Первую схватку она при ничейном счете 0:0 выиграла у Бермет Нуридин Кызы из Киргизии благодаря большей активности. Потом у подопечной тренера Александра Кутакова была трудная победа над Айданой Султановой из Казахстана (4:2) и поражение в полуфинале от будущей серебряной медалистки азербайджанки Шаханы Назаровой (0:10). Ну, а в напряженной схватке за бронзу Пономарева взяла верх над японкой Анной Уэно (6:4).
Воспитанница тренеров Олега Никифорова и Геннадия Шепелева супертяж Пышкина начала свое выступление в Загребе с поражения на туше от обладателя серебра китаянки Цзян Цянь. Но эта неудача не выбила Элину из колеи: в «утешиловке» она досрочно переборола аргентинку Линду-Марилину Мачуку (10:0), а в поединке за бронзу против норвежки Марион Бе благодаря последнему результативному действию претворила ничейный итоговый счет 4:4 в победный.
Ожидали наши тренеры увидеть на мировом пьедестале чемпионок майской юношеской Европы Софию Кушнир из Киевской области (до 40 кг), львовянок Соломию Винник (до 53 кг) и Оксану Чудык (до 65 кг), их землячку бронзовую медалистку Анастасию Алпееву (до 69 кг). Но первые две ограничились скромными восьмыми местами, последняя - седьмым. Только Чудык была близка к награде. Она стартовала с побед над нигерийкой Сумнисолой Идову Балотун (4:3) и американкой Кианой-Элис Пуг (9:5), потерпев в полуфинале поражение от будущей чемпионки японки Хоноки Накаи (1:4). Схватка Оксаны за бронзу против Сонам Сонам из Индии завершилась вничью (1:1), но последнее решающее очко заработала азиатская спортсменка.
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