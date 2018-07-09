16-летняя украинская прыгунья с личным рекордом 1,94 метра выиграла ЧЕ среди юниоров

Ближайшая соперница уступила ей 11 сантиметров.

16-летняя украинская прыгунья Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы среди юниоров, взяв высоту 1,94 метра.

Как отмечает "СпортАрена", Магучих начала прыгать на высоте 1,79 метра, когда в секторе осталось только пять девушек. Взяв отметку 1,83 метра с первой попытки, украинка гарантировала себе золото — соперницы справились с высотой с нескольких прыжков.

Затем украинка оказалась единственной, кто взял 1,86 метра, после чего продолжила прыгать в свое удовольствие. Магучих поставила планку на высоту 1,94 метра — и взяла ее с третьей попытки.

Another star in the making!



Ukraine's Yaroslava Mahuchikh, 16, cleared a championship record of 1.94m on her third attempt in the high jump final.



Mahuchikh also came within one centimetre of the long-standing world age-16 best held by Marina Kuptsova. pic.twitter.com/ymmjeS3pV9 — European Athletics (@EuroAthletics) July 8, 2018

Это лучший результат в карьере Ярославы и рекорд юниорских чемпионатов Европы. До мирового рекорда среди юниоров Магучих не дотянула один сантиметр.

Для сравнения, такой результат позволил бы ей занять седьмое место на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, а на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме в 2018 году гарантировал бы "серебро".