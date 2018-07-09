Барселона готова пожертвовать своим игроком ради Виллиана

"Барселона" не отказывается от идеи подписания атакующего полузащитника "Челси" Виллиана.

Ранее "сине-гранатовые" предлагали своим британским коллегам 50 миллионов фунтов стерлингов, однако такое предложение не устроило руководство "аристократов". В Лондоне рассчитывают заработать порядка 80 миллионов евро.

Каталонцы не готовы выплатить всю сумму, отчего попытаются включить в сделку одного из своих игроков, в услугах которого заинтересован тренерский штаб "Челси". Впрочем, фамилии вероятных кандидатов пока что не разглашаются.