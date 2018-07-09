Эвра: Если Роналду хочет играть до 2050 года, пусть переходит в Ювентус

Экс-защитник "Ювентуса" Патрис Эвра, который вместе с Криштиану Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед", посоветовал звёздному португальцу попробовать свои силы в Италии.

"Я не говорил с Криштиану на эту тему, но вот мой совет: если хочешь играть до 2050 года - тебе следует перейти в "Ювентус". Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Всё просто, - отметил Эвра в интервью Football Italia. - Я благодарен "Старой синьоре", потому что если я и мог побеждать после "Манчестер Юнайтед", то только благодаря этому клубу. "Юве" навсегда останется в моём сердце.

Роналду, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в "Ювентус", то тебе придётся работать и ещё раз работать. Так много, что забудешь об отпуске. Но это и есть выбор. Либо продолжаешь играть до 2050 года, либо просто доигрываешь.

Если ты выберешь Турин, то на следующий чемпионат мира отправишься не в качестве талисмана, а в роли главного героя".