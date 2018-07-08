Гран-при Великобритании: Феттель побеждает, Хэмилтон спасается

Себастьян Феттель одержал победу в Сильверстоуне - на территории Льюиса Хэмилтона. Но второе место британца - сродни победе.

Уже на старте его вынес с трассы энергичный Кими Райкконен. Хэмилтону удалось вернуться и продолжить гонку - но начинать пришлось с самого конца пелетона. И ему удалось не только войти в очковую зону, но и уверенно заехать на подиум.

Борьба в гонке шла между Феттелем и Валттери Боттасом. Она была осложнена двумя рестартами и завершилась плотной дуэлью на последних кругах. Боттас не выдержал атак немца, а в итоге - и вовсе провалился до 4-го места...

1. Себастьян Феттель (Ferrari) 1.27.29,784 2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +2,264 3. Кими Райкконен (Ferrari) +3,652 4. Валттери Боттас (Mercedes) +8,883 5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +9,500 6. Нико Хюлькенберг (Renault) +28,220 7. Эстебан Окон (Force India) +29,930 8. Фернандо Алонсо (McLaren) +31,115 9. Кевин Магнуссен (Haas) +33,188 10. Пьер Гасли (Toro Rosso) +34,129


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