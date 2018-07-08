Официально: Руслан Фомин вернулся в ФК Мариуполь

ФК «Мариуполь» в преддверии Лиги Европы пополнил свои ряды игроком, хорошо знакомым мариупольским болельщикам - Русланом Фоминым. Опытный нападающий подписал с Клубом контракт по схеме «1 год +1 год».

Руслан Фомин родился 2-го марта 1986 года в с.Русская Лозовая (Харьковская область). Воспитанник ДЮФК «Арсенал» (Харьков). В 2005-м году Руслан подписал контракт с «Шахтером», в составе которого стал чемпионом Украины (2006 и 2010). С 2006 по 2008 г. Фомин выступал на правах аренды за «Металлист»: 56 игр, 12 голов. Затем в карьере нападающего была «Заря». С 2011 по 2014 г. Руслан защищал цвета «Ильичевца»: 56 игр, 11 голов. В 2014-м году Фомин выступал за «Черноморец», а позже играл за «Габалу» (Азербайджан), «Атырау» (Казахстан) и «Аполлон» (Греция).

В 2016-м году Руслан вернулся в Мариуполь и стал чемпионом Первой лиги. В общей сложности за нашу команду Фомин провел 91 матч и забил 25 голов.

По итогам 2017 года нападающий был признан болельщиками лучшим игроком года в ФК «Мариуполь».


Terrikon со ссылкой на ФК "Мариуполь"


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