Франк Рибери вернулся в общую группу Баварии. Футбол

После напряженной проверки физической готовности в начале тренировочной недели и четырех тренировок, рулевой "Баварии" Нико Ковач решил не предоставлять своей команде выходной и провел еще одну насыщенную тренировку, отмечает клубная пресс-служба. Футболисты прошли медицинское обследование, в рамках которого были проверены органы сердечно-сосудистой системы, легкие, а также было сделано УЗИ, взята кровь и проведена ЭКГ.

Нико Ковач поприветствовал свою команду на поле. 21 полевой игрок и три голкипера приступили к работе. Франк Рибери, занимавшийся в последние дни по облегченной программе, снова вернулся в общую группу. Кингсли Коман продолжил работу по индивидуальной программе в тренировочном центре.

В первой части тренировки после разминки футболисты разделились на две группы. Во время упражнений на пас и удары по воротам Нико Ковач громко раздавал команды, подбадривал своих подопечных и хвалил особенно удачные действия.

В завершение тренировки была проведена двусторонка 11 на 11 на все поле. Команда атакующих игроков во главе с Арьеном Роббеном, Франком Рибери и Сандро Вагнером противостояла обороняющимся во главе с Хуаном Бернатом, Хави Мартинесом и Рафиньей. Обе команды пополнили 14 футболистов молодежной команды, также работавших с большой самоотдачей. Тренировка продлилась около 90 минут, после чего Ковач попрощался со своими футболистами до следующей недели. В понедельник все начнется по новой.