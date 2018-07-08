Шмейхель об ошибке Смолова: нужно было напугать вратаря. Футбол

Знаменитый датчанин Петер Шмейхель высказал мнение об ошибках, допущенных футболистами сборной РоSSии в серии пенальти с национальной командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Марио Фернандесу остаётся посочувствовать. Он провёл блестящий матч, дал многое команде. Но пенальти он пробил ужасно. Бить мимо ворот никак нельзя было. Что касается Фёдора Смолова, то сложно критиковать человека, который так выложился, внёс свой вклад. Но если ты идёшь бить первым, то обязан забивать. Ты должен убедить всех в своей силе. По крайней мере, нужно было максимально напугать вратаря", - заявил Шмейхель.

В серии послематчевых пенальти с Хорватией Фёдор Смолов не сумел переиграть Даниэля Субашича, а Фернандес - попасть в створ ворот, при этом свои удары реализовали Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев.