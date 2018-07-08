Официально: Голден Стейт подписал контракт с Дюрантом

Самый ценный игрок финальных серий плей-офф НБА последних двух сезонов нападающий Кевин Дюрант заключил новое соглашение с "Уорриорз", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не разглашаются, но по неофициальной информации 29-летний форвард договорился с "воинами" о соглашении сроком на один год с возможностью продления еще на сезон по желанию игрока. Зарплата Дюранта должна составить 30 миллионов долларов в первый сезон.