Официально: Голден Стейт подписал контракт с Дюрантом
Самый ценный игрок финальных серий плей-офф НБА последних двух сезонов нападающий Кевин Дюрант заключил новое соглашение с "Уорриорз", сообщает официальный сайт клуба.
Детали контракта не разглашаются, но по неофициальной информации 29-летний форвард договорился с "воинами" о соглашении сроком на один год с возможностью продления еще на сезон по желанию игрока. Зарплата Дюранта должна составить 30 миллионов долларов в первый сезон.
Напомним, что Дюрант перешел в "Уорриорз" летом 2016 года и вместе с клубом дважды стал чемпионом НБА. Кроме того, Дюрант стал шестым игроком в истории, который был назван MVP в двух сезонах подряд. До него такой чести удостаивались Майкл Джордан (1991-1993, 1996-1998), Шакил О'Нил (2000-2002), Хаким Оладжьювон (1994, 1995), Коби Брайант (2009, 2010) и Леброн Джеймс (2012, 2013).
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Спорт
08.07.2018 15:39