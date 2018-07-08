Феттель надеется, что боли в шее не помешают ему победить в Сильверстоуне

Во время последней свободной практики Гран-при Великобритании Себастьян Феттель испытал сильные боли в шее. Он вынужден был прекратить заезда и обратиться к врачам.

К счастью, после проведенных физиотерапевтических процедур негативные ощущения были сняты и Феттель смог провести квалификацию на привычном уровне. Он сильно надеется, что шея не помешает ему выступить наилучшим образом и в гонке:

"Это сессия была не самой приятной, но я провел её, так что все в порядке. Утром нам пришлось завершить работу чуть раньше, чем я хотел, а в квалификации все было в порядке. Не знаю, что случилось, но в шее возникло мышечное напряжение, однако затем мы ее расслабили. Думаю, ночь мне поможет, так что я не волнуюсь насчет воскресенья. К тому же скорость в гонке ниже, чем в квалификации, потому что у вас много топлива, так что все должно быть в порядке".