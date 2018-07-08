Джордан Пикфорд: критика заставляет меня становиться лучше. Футбол

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, ставший лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2018 со шведами (2:0) рассказал о своей футбольной философии.

"Мы всегда говорили, что будем сосредотачиваться на каждом матче, - приводит слова Джордана официальный сайт ФИФА. - Поэтому сыграли как команда и не пропустили мячей. Я просто продолжаю работать каждый день и стараюсь показать лучшее, что могу. У меня был хороший сезон, но я не хочу давить на себя - просто наслаждаюсь моментом и чувствую себя сильным. Я всегда получаю удовольствие от своего футбола, я тренируюсь каждый день в тренажерном зале и на поле. Критика на меня не влияет, она лишь заставляет меня становиться лучше".

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

Швеция - Англия 0:2 (0:1)



Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)



