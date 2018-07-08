Джордан Пикфорд: критика заставляет меня становиться лучше. Футбол

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, ставший лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2018 со шведами (2:0) рассказал о своей футбольной философии.

"Мы всегда говорили, что будем сосредотачиваться на каждом матче, - приводит слова Джордана официальный сайт ФИФА. - Поэтому сыграли как команда и не пропустили мячей. Я просто продолжаю работать каждый день и стараюсь показать лучшее, что могу. У меня был хороший сезон, но я не хочу давить на себя - просто наслаждаюсь моментом и чувствую себя сильным. Я всегда получаю удовольствие от своего футбола, я тренируюсь каждый день в тренажерном зале и на поле. Критика на меня не влияет, она лишь заставляет меня становиться лучше".

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

Швеция - Англия 0:2 (0:1)

Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
В США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИВ США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИ
Шукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. ФутболШукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. Футбол
Головоломный Гран-при Австрии выиграл Макс ФерстаппенГоловоломный Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен
ЧМ-2018: Неймар забил Мексике и вывел Бразилию в четвертьфиналЧМ-2018: Неймар забил Мексике и вывел Бразилию в четвертьфинал
Блок рекламы


Похожие новости
ФИФА расследует высказывание хорватского футболиста "Слава Украине!" после победы над РФФИФА расследует высказывание хорватского футболиста "Слава Украине!" после победы над РФ
Игроку Лацио угрожали ножом. ФутболИгроку Лацио угрожали ножом. Футбол
Франк Рибери вернулся в общую группу Баварии. ФутболФранк Рибери вернулся в общую группу Баварии. Футбол
Шмейхель об ошибке Смолова: нужно было напугать вратаря. ФутболШмейхель об ошибке Смолова: нужно было напугать вратаря. Футбол
Гарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меняГарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меня
ЧМ-2018: Хорватия выбила россиян по пенальти и вышла в полуфинал на Англию. ФутболЧМ-2018: Хорватия выбила россиян по пенальти и вышла в полуфинал на Англию. Футбол
Коррупция в словацком футболе: задержало 22 человека!Коррупция в словацком футболе: задержало 22 человека!
Джефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. ФутболДжефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. Футбол
ЧМ-2018: Англия победила Швецию и вышла в полуфинал впервые за 28 лет. ФутболЧМ-2018: Англия победила Швецию и вышла в полуфинал впервые за 28 лет. Футбол
Наингголан начал карьеру в Милане с ДТП. ФутболНаингголан начал карьеру в Милане с ДТП. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости