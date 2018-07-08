Джордан Пикфорд: критика заставляет меня становиться лучше. Футбол
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, ставший лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2018 со шведами (2:0) рассказал о своей футбольной философии.
"Мы всегда говорили, что будем сосредотачиваться на каждом матче, - приводит слова Джордана официальный сайт ФИФА. - Поэтому сыграли как команда и не пропустили мячей. Я просто продолжаю работать каждый день и стараюсь показать лучшее, что могу. У меня был хороший сезон, но я не хочу давить на себя - просто наслаждаюсь моментом и чувствую себя сильным. Я всегда получаю удовольствие от своего футбола, я тренируюсь каждый день в тренажерном зале и на поле. Критика на меня не влияет, она лишь заставляет меня становиться лучше".
Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.
Швеция - Англия 0:2 (0:1)
Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
08.07.2018 15:36