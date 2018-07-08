Гарет Саутгейт: полуфинал - это привилегия для меня

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен в своей команде, которая вышла в полуфинал чемпионата мира-2018.

"Быть тренером сборной Англии - настоящая гордость, - приводит слова Саутгейта официальный сайт ФИФА. - А третьим в истории, который довел команду до полуфинала чемпионата мира - это привилегия для меня. Настоящее счастье. Я говорил много с игроками перед матчем. Никто не был готов ехать домой. Мы хотели остаться в РоSSии еще на неделю. И мы сделали это. Моя команда по-прежнему прогрессирует и выкладывается на 200 процентов. Без работы сборная Англии никогда не добьется успеха".

Напомним, что сборная Англии вышла в полуфинал впервые с ЧМ-1990.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

Швеция - Англия 0:2 (0:1)



Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)



