Реал дает 155 миллионов за Милинкович-Савича
Испанский гранд "Реал" готов заплатить римскому "Лацио" 155 миллионов евро за трансфер сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
23-летний уроженец каталонского города Льейида провел два отличных сезона в итальянской Серии А и принял участие в чемпионате мира 2018 года в РоSSии. Милинкович-Савич вырос в Испании и никогда не скрывал, что является большим поклонником "Реала".
"Манчестер Юнайтед", "Барселона" и ПСЖ также интересовались его услугами. Итальянские СМИ писали об интересах чемпиона "Ювентуса", однако туринский гранд в данный момент полностью сфокусирован на приглашении Криштиану Роналду.
Часть суммы, которую "Реал" получит от трансфера португальской звезды, пойдет на приобретение Милинковича-Савича. Напомним, что издания Corriere dello Sport и AS сообщали, что "Ювентус" заплатит за CR7 сто миллионов евро.
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