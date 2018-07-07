Коррупция в словацком футболе: задержало 22 человека!

Национальное агентство по преступности (НАКА) в субботу задержало в Банскобыстрицком регионе 22 человека в подозрении в футбольной коррупции. Информация портала tvnoviny.sk подтверждена местной полицией в facebook.

Словацкий футбольный союз (SFZ) обеспечил сотрудничество во время следственных мероприятий. Согласно информации портала, есть подозрения в получении взяток в соревнованиях, проводимых Центральнословацким футбольным союзом (SsFZ).

"В общей сложности 21 обвиняемый и один подозреваемый, включая главных арбитров, помощников судей и делегатов, а также должностных лиц клубов. Судьи и делегаты якобы брали взятки у представителей клубов в апреле и июне этого года, чтобы повлиять на исход футбольных матчей своими действиями и обеспечить победу для выбранного футбольного клуба", - сообщает словацкий портал.

Напомним, сборная Словакии является соперником команды Украины в новом турнире Лига Наций, который стартует в сентябре.


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