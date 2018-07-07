Гризманн: у нас отличные шансы на победу в турнире

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн - о восстановлении сил после четвертьфинала ЧМ-2018 с Уругваем (2:0) и шансах на победу в турнире.

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить силы... У нас команда, которая может сделать больно любому сопернику. Если мы сосредоточимся на своей игре, то у нас будут отличные шансы на победу в турнире", - подчеркнул Гризманн, слова которого приводят информационные агентства.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Бельгии. Поединок состоится во вторник, 10 июля.