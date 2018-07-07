Льюис Хэмилтон выигрывает домашнюю квалификацию

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании. На домашней трассе в Сильверстоуне он одержал красивую, но очень непростую победу.

Главные соперники - обе машины Ferrari - в свободной практике выглядели очень мощно. И в квалификации доказали, что команда находится в прекрасной форме. В конечном итоге, ее лидер Себастьян Феттель уступил Хэмилтону меньше половины десятой секунды. Такая острейшая конкуренция обещает нам завтра захватывающую гонку...

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1.25,892 2. Себастьян Феттель (Ferrari) — +0,044 3. Кими Райкконен (Ferrari) — +0,098 4. Валттери Боттас (Mercedes) — +0,325 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +0,710 6. Даниэль Риккардо (Red Bull) — +1,207 7. Кевин Магнуссен (Haas) — +1,352 8. Ромен Грожан (Haas) — +1,563 9. Шарль Леклер (Sauber) — +1,987 10. Эстебан Окон (Force India) — +2,302


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