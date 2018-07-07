ЧМ-2018: Англия победила Швецию и вышла в полуфинал впервые за 28 лет. Футбол

Третий четвертьфиналист ЧМ-2018 определялся в паре между сборными Швеции и Англии. Начало матча выдалось весьма спокойным, но затем команда Гарета Саутгейта прочно завладела инициативой.

Свой 7-й гол на турнире мог провести Кейн - форвард подхватил мяч после контратаки, разогнанной Стерлингом, после чего пробил в левый угол, но не попал. Зато счет открыл футболист, для которого этот мяч был первым не только на турнире, но и за сборную вообще - Магуайр удачно сыграл головой после подачи Янга с углового, выиграв позицию у Форсберга. 0:1 на 30-й минуте - примечательно, что перед угловым Кейн что-то подсказал Магуайру, после чего защитник и поразил ворота Ольсена.

Шведам нужно было отыгрываться, но каких-либо предпосылок для этого никак не возникало. Зато концовка тайма прошла под знаком англичан, а именно Стерлинга. Сперва форвард вышел один на один из очевидного офсайда, что и сам прекрасно понимал, но лайнсмен почему-то не стал его фиксировать - впрочем, Стерлинг все равно не переиграл Ольсена. И буквально тут же момент повторился уже по правилам, Ольсен опять выиграл свою дуэль у Стерлинга, но нападающему достался подбор, так что можно было пасовать партнерам на пустые ворота. Эту задачу Стерлинг не решил.

После перерыва шведы слегка взбодрились и даже могли сравнять - Берг после подачи слева бил головой наверняка, но Пикфорд героически успел вытащить мяч из правого угла. Футбольное правило сработало: Англия удвоила преимущество после того, как Алли избежал офсайда и слева замкнул головой выверенную передачу от Лингарда - 0:2. Классон попытался вернуть интригу, но Пикфорд блеснул еще раз, парировав "мертвый" удар низом в левый угол. А на 72-й минуте вратарь сказал Бергу "нет" еще раз, отразив мощный выстрел под перекладину.

Сборная Англии без особых проблем довела матч до победы и вышла в полуфинал впервые с ЧМ-1990. Швеция едет домой, но вряд ли может себя в чем-то упрекать - забрались довольно далеко, да еще и без Ибрагимовича. А у команды Саутгейта, похоже, есть все, чтобы стать чемпионами.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

Швеция - Англия 0:2 (0:1)



Голы: Магуайр, 30 (0:1); Алли, 59 (0:2)



Швеция: Ольсен Р.; Аугустинссон; Линделеф; Крафт Э. (Янссон, 85); Гранквист; Классон; Экдаль; Форсберг (Ольссон М., 65); Ларссон; Тойвонен (Гвидетти, 65); Берг



Англия: Пикфорд; Магуайр; Уолкер; Стоунз; Триппьер; Алли (Делф, 77); Янг Э.; Хендерсон (Дайер, 85); Стерлинг Р. (Рашфорд, 91); Лингард; Кейн Г.



Предупреждения: Гвидетти, 88; Ларссон, 94 - Магуайр, 87

фото - FIFA