Уимблдон: первая ракетка мира покидает турнир

Лидер мирового женского тенниса Симона Халеп из Румынии уступила представительнице Тайваня Се Шувэй в третьем круге Уимблдона-2018, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча продолжалась почти два с половиной часа и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Се Шувэй, которая занимает 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В четвертом круге третьего в сезоне турнира серии Большого шлема с общим призовым фондом 45 миллионов долларов Се Шувэй сыграет со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой.

В мужском разряде сегодня аргентинец Хуан Мартин Дель Потро пробился в четвертый круг. В матче третьего круга он обыграл француза Бенуа Пера со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась чуть меньше двух с половиной часов.