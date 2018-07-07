Уимблдон: Дель Потро вышел в четвертый раунд

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро пробился в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира, который в эти дни проходит в Лондоне.

В матче третьего круга Дель Потро, посеянный под пятым номером, обыграл француза Бенуа Пера со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась чуть меньше двух с половиной часов.

За выход в четвертьфинал третьего в сезоне и самого престижного турнира Большого шлема Дель Потро поборется с победителем матча между французом Жилем Симоном и австралийцем Мэттью Эбденом.

На днях, напомним, испанец Фелисиано Лопес стал первым игроком в истории Открытой эры тенниса среди мужчин и женщин, начало которой считается с 1968 года, который принял участие уже в 66 турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде подряд.




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