Шмейхель: почитаешь британские СМИ - Англия уже выиграла чемпионат мира
Знаменитый датчанин Петер Шмейхель поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Швеции и Англии.
"Если вы почитаете британские СМИ, что лично я делаю каждый день, то вы оттуда узнаете, что Англия уже выиграла чемпионат мира. Это очень опасно. Но что англичане показали? Обыграли Тунис, разгромили Панаму, проиграли второму составу Бельгии и выиграли у не самой сильной Колумбии", - отметил он.
По словам Шмейхеля, предстоящая встреча будет непростой в первую очередь для сборной Англии. "Швеция станет для британцев большим испытанием. Это жадная команда, которая может обороняться так же, как РоSSия, и взрываться контратаками. Англии нужно быть креативной и терпеливой в четвертьфинале", - заключил Шмейхель.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
07.07.2018 14:50
07.07.2018 14:51