Шмейхель: почитаешь британские СМИ - Англия уже выиграла чемпионат мира

Знаменитый датчанин Петер Шмейхель поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Швеции и Англии.

"Если вы почитаете британские СМИ , что лично я делаю каждый день, то вы оттуда узнаете, что Англия уже выиграла чемпионат мира. Это очень опасно. Но что англичане показали? Обыграли Тунис, разгромили Панаму, проиграли второму составу Бельгии и выиграли у не самой сильной Колумбии", - отметил он.

По словам Шмейхеля, предстоящая встреча будет непростой в первую очередь для сборной Англии. "Швеция станет для британцев большим испытанием. Это жадная команда, которая может обороняться так же, как РоSSия, и взрываться контратаками. Англии нужно быть креативной и терпеливой в четвертьфинале", - заключил Шмейхель.