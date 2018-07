Переход Роналду в Ювентус отложен из-за разногласий с Реалом

Долгожданнный переход португальца Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" не состоится на этой неделе, вопреки заявлениям СМИ . Все потому, что игрок и мадридский клуб не могут прийти к компромиссу относительно того, как именно будет обставлен этот трансфер.

"Реал" настаивает, чтобы Роналду выступил публично и взял всю ответственность за решение уйти на себя. Все потому, что президент мадридцев Флорентино Перес не хочет войти в историю как человек, который избавился от главной звезды клуба. В то время как Роналду хотел бы оставить за собой право изложить в прессе свою версию ухода - португалец уверен, что именно "Реал" склонил его к перемене обстановки.

Разногласия настолько серьезные, что "Реал" угрожает отменить джентельменское соглашение о сумме отступных в 100 миллионов евро. Но агент Жорже Мендеш уверил "Ювентус", что договоренность остается в силе, так что к концу следующей недели все должно быть решено.