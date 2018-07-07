Наингголан начал карьеру в Милане с ДТП. Футбол

Новобранец "Интер" Раджа Наингголан попал в аварию, сообщают итальянские источники. Как стало известно, бельгиец ехал на своем Ferrari из Рима в Милан, но не справился с управлением.

Сам футболист не пострадал, а вот автомобилю требуется очень серьезный ремонт. Напомним, что в конце июня Наингголан перешел из римской "Ромы" в миланский "Интер". "Я счастлив быть здесь, я не могу дождаться, когда начну работать и играть с командой. "Интер" очень хотел меня. Я надеюсь выиграть что-то с клубом. До сих пор мне этого не удалось сделать", - заявил тогда Нангголан.