Наингголан начал карьеру в Милане с ДТП. Футбол
Новобранец "Интер" Раджа Наингголан попал в аварию, сообщают итальянские источники. Как стало известно, бельгиец ехал на своем Ferrari из Рима в Милан, но не справился с управлением.
Сам футболист не пострадал, а вот автомобилю требуется очень серьезный ремонт. Напомним, что в конце июня Наингголан перешел из римской "Ромы" в миланский "Интер". "Я счастлив быть здесь, я не могу дождаться, когда начну работать и играть с командой. "Интер" очень хотел меня. Я надеюсь выиграть что-то с клубом. До сих пор мне этого не удалось сделать", - заявил тогда Нангголан.
Хавбек не вошел в окончательную заявку сборной Бельгии на чемпионат мира в РоSSии. Бельгийцы же на ЧМ-2018 отправили домой Бразилию и впереди интереснейший матч с Францией за право сыграть в финале турнира.
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