Де Брюйне: Такого шанса выиграть ЧМ может больше не быть. Футбол

Капитан сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился мыслями после победы над Бразилией (2:0) и выхода в полуфинал чемпионата мира в РоSSии.

"Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо, создавали множество моментов. Бразилия изменила свою тактику во втором тайме и была лучше нас. Но даже в той ситуации у нас были опасные моменты. Последние 15 минут - это испытание характера. Теперь нам предстоит сыграть с экстраординарной командой - сборной Франции.

В полуфинале чемпионата мира не может быть слабых соперников. На этой стадии разница в силе между командами минимальна. Мы будем бороться до конца. Если французы победят, значит, так тому и быть. Однако мы будем биться за победу. Мы одна из четырёх сильнейших команд, и очень этому рады. Но когда так близко подходишь к титулу, очень хочется его выиграть. Такой шанс может представиться в жизни один-два раза, не чаще", - сказал после матча футболист.