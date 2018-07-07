Реакция команды Mercedes взорвала мозг Хэмилтону

На Гран-при Великобритании Mercedes привез двигатель, обновленный в считанные дни. Это стало следствием драматического схода Льюиса Хэмилтона в предыдущей гонке - Гран-при Австрии.

Напомним, тогда не смогли финишировать два болида этой команды - оба по техническим причинам, хотя и по разным. Особенно чувствительным для команды оказался сход Хэмилтона, борющегося за титул. Причиной его аварии стал отказ топливного насоса. Инженеры Mercedes отреагировали стремительно - уже через несколько дней была подготовлена новая конструкция этого устройства, которая сейчас прекрасно работает во время предварительных заездов на Гран-при Великобритании.

Льюис Хэмилтон в восторге от всего этого:

"Проблемы объединили нас как никогда. Это был болезненный опыт, но он сблизил команду и сделал нас сильнее. Mercedes отлично отреагировал, и я уверен, что эта проблема больше не повторится. Скорость реакции на неё просто взорвала мне мозг".