Клопп уверен, что на игру Кариуса в финале ЛЧ повлияла травма

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что неудачное выступление голкипера английского клуба Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов было связано с сотрясением мозга.

«Мы используем это не в качестве оправдания, а как объяснение. На мой взгляд, это стопроцентное объяснение. На Кариуса повлиял тот удар – сто процентов. Если спросите Лориса, он скажет, что не думал об этом и даже на секунду не задумывался об этом как об оправдании. С этой точки зрения, как мне кажется, все в порядке. Мы об этом больше не думаем, начинаем все с начала.

Я видел все снимки, сделанные с разных ракурсов. Я просмотрел их и подумал: парень не проявил в той игре никаких слабостей до этих больших ошибок, почему никто не считает, что они случились вследствие полученного им удара? Как мы можем так считать? Для меня это стало объяснением. И я подумал: хорошо, нам надо это проверить.

Я думал, что уже слишком поздно и проверить это нельзя. Но теперь мне известно, что симптомы сотрясения не проходят за день. Если у человека сотрясение, это видно и несколько дней спустя. Через 5 дней после финала у Лориса все еще было 26 из 30 маркеров сотрясения. Ситуация очевидная», – приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».


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