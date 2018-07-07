Кравченко назвал конкурентов Днепра-1 в борьбе за выход в элиту. Футбол

СК "Днепр-1" готовится к старту в первой лиге. Команда существенно обновила состав перед новым сезоном.

- Мы усилились довольно неплохо. Много новичков, но в этом есть и своя сложность. Новые лица процентов на 60-70. Очень хотим выйти в Премьер-лигу, у нас качественный подбор футболистов, но первая лига - не такая простая, много хороших команд, с которыми тяжело играть. Поэтому нужно хорошо подготовиться и понять эту лигу, - говорит тренер команды Дмитрий Михайленко в интервью каналу "Футбол 1".

- Фавориты - это мы, "Волынь", "Ингулец", "Колос", еще "Рух" ставит задачи. Кто еще? Есть 5-6 просто крепких команд, с которыми тяжело - "Агробизнес", "Металлист", "Авангард", - считает ветеран "Днепра" Сергей Кравченко.




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