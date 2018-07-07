Тите признал, что не мог использовать Фреда из-за Каземиро

После дисквалификации Каземиро на матч Бразилии и Бельгии многие ждали, что в стартовом составе выйдет бывший игрок "Шахтера" и новичок "Манчестер Юнайтед" Фред. Но он остался в запасе, а с первых минут вышел другой экс-"горняк" Фернандиньо, который, как оказалось, поневоле поспособствовал обоим голам бельгийцев (1:2). На послематчевой пресс-конференции главный тренер "селесао" Тите объяснил, почему не воспользовался услугами Фреда.

- У Фреда была проблема после полученного удара. Он не успел полностью восстановиться, - цитирует Тите UOL.