Тите признал, что не мог использовать Фреда из-за Каземиро
После дисквалификации Каземиро на матч Бразилии и Бельгии многие ждали, что в стартовом составе выйдет бывший игрок "Шахтера" и новичок "Манчестер Юнайтед" Фред. Но он остался в запасе, а с первых минут вышел другой экс-"горняк" Фернандиньо, который, как оказалось, поневоле поспособствовал обоим голам бельгийцев (1:2). На послематчевой пресс-конференции главный тренер "селесао" Тите объяснил, почему не воспользовался услугами Фреда.
- У Фреда была проблема после полученного удара. Он не успел полностью восстановиться, - цитирует Тите UOL.
Тренер имел в виду эпизод месячной давности на тренировке сборной Бразилии, когда Фреду досталось по ноге от все того же Каземиро. Полузащитник выбыл на некоторое время, полетел с командой на ЧМ-2018, но не сыграл ни минуты.
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